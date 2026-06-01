Fête du club Sancoins
Fête du club Sancoins dimanche 28 juin 2026.
Sancoins
Fête du club
Sancoins Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Fête du club avec de nombreuses activités pour tous
0 .
Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 03 16 43
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English :
Club party with plenty of activities for all
L’événement Fête du club Sancoins a été mis à jour le 2026-06-04 par BERRY
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