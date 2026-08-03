Fête du Club Taurin Mireille Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Fête du Club Taurin Mireille

Dimanche 6 septembre 2026. Av Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Journée camarguaise organisée par le Club Taurin Mireille Petit-déjeuner et ferrades au Bouvau d’aubanel, abrivado et course camarguaise à 16h00 aux arènes

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Av Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

%AB Camargue Day organized by the Mireille Bullfighting Club %BB: Breakfast and ferrades at the Bouvau d’Aubanel, abrivado, and Camargue-style bull race at 4:00 p.m. at the bullring

L’événement Fête du Club Taurin Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer