Fête du court métrage MJC Héritan Mâcon

Fête du court métrage

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Evénement national permettant l’accès à une sélection de courts ou très courts métrages.

Gratuit, le principe est d’apporter quelque chose à grignoter et/ou à boire à partager. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

