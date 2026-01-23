Fête du court métrage MJC Héritan Mâcon
Fête du court métrage MJC Héritan Mâcon mercredi 25 mars 2026.
Fête du court métrage
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25
Evénement national permettant l’accès à une sélection de courts ou très courts métrages.
Gratuit, le principe est d’apporter quelque chose à grignoter et/ou à boire à partager. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Fête du court métrage
