Informations pratiques

Rocles

FÊTE DU HAMEAU DE VILLEVIEILLE

Hameau Villevieille Rocles Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Fête de Villevieille au programme repas sous chapiteau préparé au four communal, après-midi récréative (jeux, pétanques, balades…).

Organisée par le Foyer Rural de Rocles.

Fête de Villevieille au programme repas sous chapiteau préparé au four communal, après-midi récréative (jeux, pétanques, balades…).

Organisée par le Foyer Rural de Rocles. .

Hameau Villevieille Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 03 17 02 68

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English :

Villevieille Festival on the schedule: meal under the big top prepared in the community oven, afternoon of recreational activities (games, pétanque, walks…).

Organized by the Foyer Rural de Rocles.

L’événement FÊTE DU HAMEAU DE VILLEVIEILLE Rocles a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT Langogne