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FÊTE DU HAMEAU DE VILLEVIEILLE Rocles

samedi 1 août 2026 · Rocles

FÊTE DU HAMEAU DE VILLEVIEILLE Rocles

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Hameau Villevieille
Ville
48300 Rocles
Département
Lozère
Tarif
12 12 Adulte

Rocles

FÊTE DU HAMEAU DE VILLEVIEILLE

Hameau Villevieille Rocles Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Fête de Villevieille au programme repas sous chapiteau préparé au four communal, après-midi récréative (jeux, pétanques, balades…).
Organisée par le Foyer Rural de Rocles.
Fête de Villevieille au programme repas sous chapiteau préparé au four communal, après-midi récréative (jeux, pétanques, balades…).
Organisée par le Foyer Rural de Rocles.   .

Hameau Villevieille Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 03 17 02 68 

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English :

Villevieille Festival on the schedule: meal under the big top prepared in the community oven, afternoon of recreational activities (games, pétanque, walks…).
Organized by the Foyer Rural de Rocles.

L’événement FÊTE DU HAMEAU DE VILLEVIEILLE Rocles a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT Langogne

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