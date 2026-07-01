Fête du Jardin Shakespeare/ Fado e não só, Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare, Paris

Informations pratiques

Fête du Jardin Shakespeare/ Fado e não só Samedi 29 août, 21h00 Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T21:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T21:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Il est un pont que je dessine entre la France et le Portugal. Une proposition au voyage au sein de ce dernier. Au plus proche des gens qui le font, de ce qu’il me procure et de ce qu’il me manque aussi.

Il est des femmes qui m’inspirent. Omniprésentes dans le Fado, elles en marquent l’écriture ; elles le transportent au-delà des frontières.

Il est un récit qui conte leurs influencent, leurs peines, leurs victoires, leurs luttes. Elles, qui ont le pouvoir de tout sublimer.

Tânia Raquel Caetano

Aujourd’hui nantaise, Tânia Raquel Caetano a grandit à Paris après son arrivée en France. Elle s’adonne à la musique dès l’âge de 3/4 ans au sein du bar associatif que ses parents tenaient au Portugal ; portée par les clients qui la poussent à chanter. Depuis toujours, elle ponctue ses concerts de musique française, jazz ou bossa, par quelques Fados a capella et, lors d’une de ses représentations dans un bistro parisien en 2015, on l’invite pour une soirée « Fado vadío » à Paris. Elle découvre alors le Fado dans son entièreté, poussant la porte d’un milieu qui, jusqu’alors, lui était inconnu. Cette musique qu’elle chantait depuis l’adolescence pour renouer avec ses racines devient un chant de l’âme, qu’elle veut sincère et sans détours, depuis, elle décide de s’y consacrer…

Tânia Raquel Caetano Chant

Philippe de Sousa Guitare portugaise

Dominique Oguic Guitare classique (viola)

www.taniaraquelcaetano.com

Facebook/Instagram : Tânia Raquel Caetano

www.youtube.com/watch?v=nANohBOkCGU

Fête du Jardin Shakespeare – Carte Blanche au Comité Artistique du Théâtre de Verdur

C’est l’idée d’une soirée imaginée par celles et ceux qui rêvent ce Théâtre de Verdure comme un lieu de rencontres, d’échanges, de poésie et d’utopie.

Comme dans une fête ouverte à toutes et tous, il y aura de la musique, de la danse, des surprises, des tentatives, de l’irruptionnel, de l’irrationnel, des textes qui font pleurer, des textes qui font rire, des textes qui font rire et qui font pleurer, des étoiles filantes, la présence exceptionnelle de Dj Bash, un magicien, un grand jeu concours, des projections de films, des cocktails à la mandragore, des arbres qui parlent, des renards philosophes, un atelier de tarologie, une tarentelle et un salon de coiffure !

Avec Vincent Debost, Nicolas Delbart, Mathieu Genet, Marc Ginières, Rodolphe Grau, Fanny Laurent, Sarah Oppenheim, Lisa Pajon, Julie Pilod, Clara Pirali, Carles Romero Vidal, Nicolas Senty, Fleur Sulmont, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et des invité.e.s… mais on peut pas tout dire, sinon après, c’est plus vraiment une surprise !

Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite, route de Suresnes 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France 0609566726 http://www.letheatredeverdure.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letheatredeverdure.com/agenda/202-Fado-e-nao-so-Fete-du-Jardin-Shakespeare »}] [{« link »: « http://www.taniaraquelcaetano.com »}, {« data »: {« author »: « Tu00e2nia Raquel Caetano », « cache_age »: 86400, « description »: « Confesso,nUm fado de Josu00e9 Galhardo & Frederico Valu00e9rionnVoz : Tu00e2nia Raquel CaetanonGuitarra portuguesa : Mu00facio Su00e1nViola de fado : Nuno EstevensnnProduu00e7u00e3o, realizau00e7u00e3o & montagem : Mickau00ebl RodriguesnDiretor de fotografia : Lancelot CoujardnEngenheiro de som : Su00e9rgio MilhanonCorreu00e7u00e3o de cor : Robin RissernMixagem, masterizau00e7u00e3o : Benoit DepriesternnGravado em Almada, Portugal,nno estu00fadio Ponto Zurca.nnSubtitulos disponiveis em francu00eas e portuguu00easn(Traduu00e7u00e3o : Cu00e9lia Mu00e9guellatti & Mickau00ebl Rodrigues) », « type »: « video », « title »: « Tu00e2nia Raquel Caetano – Confesso », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nANohBOkCGU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nANohBOkCGU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_FfDz4HZxQ-Lu-sSWI1yfg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Fado e não só – Tânia Raquel Caetano Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Fado e não só