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Fête du jeu 2026 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux

Fête du jeu 2026 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux samedi 30 mai 2026.

Lieu : avenue du 8 Mai 1945

Adresse : Salle de la Rubanerie

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Yssingeaux

Fête du jeu 2026

avenue du 8 Mai 1945 Salle de la Rubanerie Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez partager une journée de fête autour des jeux pour petits et grands !
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avenue du 8 Mai 1945 Salle de la Rubanerie Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30  mairie@yssingeaux.fr

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English :

Come and share a festive day of games for young and old!

L’événement Fête du jeu 2026 Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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