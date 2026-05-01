Fête du jeu 2026 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux
Fête du jeu 2026 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux samedi 30 mai 2026.
Yssingeaux
Fête du jeu 2026
avenue du 8 Mai 1945 Salle de la Rubanerie Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez partager une journée de fête autour des jeux pour petits et grands !
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avenue du 8 Mai 1945 Salle de la Rubanerie Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30 mairie@yssingeaux.fr
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English :
Come and share a festive day of games for young and old!
L’événement Fête du jeu 2026 Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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