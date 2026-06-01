Fête du jeu et de la parentalité » Par’ents Délires », Bâtiment à Modeler, Rennes
Fête du jeu et de la parentalité » Par’ents Délires », Bâtiment à Modeler, Rennes mercredi 26 août 2026.
Fête du jeu et de la parentalité » Par’ents Délires » Mercredi 26 août, 15h00 Bâtiment à Modeler Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Dans le cadre de Par’ents Délires, la fête du jeu et de la parentalité du quartier, la bibliothèque Antipode propose un espace lecture et un atelier créatif en lien avec le thème de la manifestation : Rêves en folie !
Rendez-vous au Square Yves Montand (Derrière le BAM)
Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier
Freepik
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Exposition Collective Urban Sketchers Rennes 1 juin 2026
- PATRICK WATSON LE MeM – RENNES Rennes 2 juin 2026
- FESTI LOL MAXIME GUEHO DANS HORS DE MOI COMEDIE DE RENNES Rennes 2 juin 2026
- Café des futurs parents, Espace parent 9 rue de Picardie, Rennes 2 juin 2026