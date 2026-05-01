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Fête du Jeu La Roche-Posay

Fête du Jeu La Roche-Posay

Fête du Jeu La Roche-Posay samedi 30 mai 2026.

Adresse : 25 av de Lattre de Tassigny

Ville : 86270 La Roche-Posay

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Roche-Posay

Fête du Jeu

25 av de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Ouverte à tous et à tout âge, la fête du jeu va de commune en commune afin de faire découvrir et de partager de nouveaux jeux et nombreux défis ludiques.   .

25 av de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11 

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English : Fête du Jeu

L’événement Fête du Jeu La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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