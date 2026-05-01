Fête du Jeu La Roche-Posay
Fête du Jeu La Roche-Posay samedi 30 mai 2026.
La Roche-Posay
Fête du Jeu
25 av de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Ouverte à tous et à tout âge, la fête du jeu va de commune en commune afin de faire découvrir et de partager de nouveaux jeux et nombreux défis ludiques. .
25 av de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11
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English : Fête du Jeu
L’événement Fête du Jeu La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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