La Roche-Posay

Fête du Jeu

25 av de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Ouverte à tous et à tout âge, la fête du jeu va de commune en commune afin de faire découvrir et de partager de nouveaux jeux et nombreux défis ludiques. .

25 av de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11

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English : Fête du Jeu

L’événement Fête du Jeu La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne