Fête du jeu L’appel du Far West Centre Louis Jourdan Bourg-lès-Valence
Fête du jeu L’appel du Far West Centre Louis Jourdan Bourg-lès-Valence samedi 30 mai 2026.
Bourg-lès-Valence
Fête du jeu L’appel du Far West
Centre Louis Jourdan 114 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Cette année, La Fête du Jeu vous embarque direction le Far West pour une après-midi 100 % ludique, festive et familiale. Au programme jeux de société, stratégie et réflexion, défis et animations, espaces pour petits et grands, découvertes…
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Centre Louis Jourdan 114 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45
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English :
This year, La Fête du Jeu takes you to the Wild West for an afternoon of 100% fun, festivities and family fun. On the program: board games, strategy and reflection, challenges and activities, areas for young and old, discoveries…
L’événement Fête du jeu L’appel du Far West Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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