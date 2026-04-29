Fête du jeu Place provence Montélimar
Fête du jeu Place provence Montélimar samedi 30 mai 2026.
Montélimar
Fête du jeu
Place provence Maison des services publics Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Fête du Jeu sert à partager, découvrir et rassembler autour du plaisir de jouer, tout en reconnaissant le jeu comme une activité essentielle à la vie sociale et au développement.
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Place provence Maison des services publics Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 06 79 96 jean-philippe.duport@montelimar-agglo.fr
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English :
The Fête du Jeu is all about sharing, discovering and gathering around the pleasure of playing, while recognizing play as an essential activity for social life and development.
L’événement Fête du jeu Montélimar a été mis à jour le 2026-04-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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