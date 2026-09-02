Fête du jeu Salle polyvalente Sainte-Sigolène
samedi 24 octobre 2026 · Salle polyvalente · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Fête du jeu
Salle polyvalente Avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 20:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Venez découvrir et jouer à des jeux de société, jeux pour enfants, jeux en bois et jeux de construction. Une buvette sera disponible sur place.
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Salle polyvalente Avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 05 80 20 anim@ludothequericochet.fr
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English :
Come discover and play board games, children’s games, wooden toys, and building sets. Refreshments will be available on site.
L’événement Fête du jeu Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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