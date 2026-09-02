Fête du jeu Salle polyvalente Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Fête du jeu

Salle polyvalente Avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 20:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Venez découvrir et jouer à des jeux de société, jeux pour enfants, jeux en bois et jeux de construction. Une buvette sera disponible sur place.

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Salle polyvalente Avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 05 80 20 anim@ludothequericochet.fr

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English :

Come discover and play board games, children’s games, wooden toys, and building sets. Refreshments will be available on site.

L’événement Fête du jeu Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron