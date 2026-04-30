Fête du jeu Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

Fête du jeu

Saint-Hilaire-Saint-Florent 53 avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

La Ville de Saumur vous invite à la fête du jeu !

Portée par la ludothèque et le service Petite Enfance Parentalité, cette manifestation intergénérationnelle investit un parc boisé de 5 hectares et propose un large éventail d’activités ludiques pour tous les publics.

Les plus jeunes bénéficient d’espaces dédiés avec des ateliers d’éveil sensoriel, de motricité et de manipulation, encadrés par des professionnels de la petite enfance. Des temps spécifiques, en petits groupes, permettent notamment aux enfants de 0 à 6 ans de découvrir le jeu sous différentes formes.

Pour les familles et le grand public, de nombreuses activités sont accessibles en continu jeux de société, jeux géants en bois, jeux de construction, mini-golf, structures gonflables, parcours à roulettes (trottinettes, draisiennes, karts à pédales), ainsi qu’un espace jeux vidéo mêlant rétrogaming et expériences coopératives.

Le week-end est également rythmé par plusieurs temps forts ateliers créatifs et lectures de contes, concours Lego masters , initiations à la robotique, tournois de jeux, tournois de Moogui’s, ainsi qu’un puzzle express en équipe. Des animations originales viennent compléter le programme, telles que des enquêtes immersives inspirées de l’univers de Sherlock Holmes, des escape games autour de thématiques environnementales ou techniques, ou encore un parcours d’aventure pour les enfants et adultes.

Un espace dédié aux auteurs et aux nouveautés permet au public de découvrir des jeux récents et d’échanger avec des créateurs. Un bar à jeux propose en continu une large sélection de jeux pour tous les âges, animée par les ludothécaires et associations partenaires.

Le samedi en soirée, de 18h à 22h, la fête du jeu se prolonge avec une soirée jeux initiation au poker, enquêtes collaboratives, animations autour de jeux coup de cœur des ludothécaires, ainsi qu’un quiz musical festif pour voyager dans le temps et défier vos connaissances musicales.

Inspirée de la Fête Mondiale du Jeu et organisée dans le respect de ses principes (gratuité, accessibilité et diversité des pratiques), cette initiative s’inscrit dans les actions menées tout au long de l’année par la Ville de Saumur, labellisée Ville Amie des Enfants .

Sur place, un espace de restauration est disponible, ainsi que des équipements pratiques pour les familles. Des navettes gratuites sont mises en place durant les deux jours afin de faciliter l’accès au site.

Le programme détaillé est à retrouver en bas de page de l’article, rubrique téléchargements.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 le samedi de 11h à 22h. Le dimanche de 10h à 18h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 53 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

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English :

The City of Saumur invites you to the Fête du Jeu!

L’événement Fête du jeu Saumur a été mis à jour le 2026-04-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME