Salon des vigneronnes Le Rendez-vous des Bonnes Vivantes Saint-Hilaire-Saint Florent Saumur

Saumur

Salon des vigneronnes Le Rendez-vous des Bonnes Vivantes

Saint-Hilaire-Saint Florent 19-21 rue Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour la 4ème année consécutive, Veuve Amiot donne rendez-vous au public pour un événement devenu incontournable Le RDV des Bonnes Vivantes.

La maison de fines bulles de Saumur met à l’honneur celles qui font vibrer le monde du vin et de l’artisanat des femmes passionnées, engagées, et résolument créatives.

Véritable carte postale de la Loire, cette édition réunit 8 vigneronnes et productrices artisanales, venues partager leur univers, leurs produits et leur énergie.

Au programme dégustations, rencontres, découvertes et échanges dans une ambiance conviviale et inspirante.

• Domaine des Passereaux Isabelle Esnault

• Domaine de Nerleux Amélie Neau

• Clos des Cordeliers Marie-Françoise Ratron

• Domaine des Méribelles Élodie Dézé

• Domaine du Clos Lassay Béatrice Taillé

• Les Deux Brunes Claire Huguenot et Gwenaelle Gaignard

• Petiote Charlène Saintonge Nouvelle Bonne Vivante !

• Maison Musa Laurène Barrat Nouvelle Bonne Vivante !

Un événement engagé et vivant.

Plus qu’un simple salon, le RDV des Bonnes Vivantes est une véritable célébration

• de l’entrepreneuriat féminin

• du terroir et des circuits courts

• du plaisir de la rencontre

Derrière cet événement, une conviction le plaisir se partage encore mieux quand il est porté par des femmes engagées, créatives et solidaires.

Dans un cadre emblématique, les visiteurs sont invités à flâner, goûter, échanger… Des visites de caves sont également organisées.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 18h. .

Saint-Hilaire-Saint Florent 19-21 rue Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 14 ebrossard@veuve-amiot.com

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English :

For the 4th year running, Veuve Amiot invites the public to a not-to-be-missed event: Le RDV des Bonnes Vivantes.

L’événement Salon des vigneronnes Le Rendez-vous des Bonnes Vivantes Saumur a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME