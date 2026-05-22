Saumur

Les Vitrines en scène

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Mise en lumière lors d’un défilé des produits des commerçants saumurois par l’association Les Vitrines de Saumur .

La Place du Puits Neuf s’apprête à briller comme jamais !

Le vendredi 5 juin à partir de 18h, préparez-vous pour Les Vitrines en Scène , l’événement où les commerçants saumurois font leur show !

C’est le moment idéal pour découvrir les merveilles des boutiques locales dans une ambiance de folie.

Au programme

– Ambiance Guinguette on sort les sourires et la bonne humeur !

– Show Musical Anim Maniac est aux platines pour vous faire vibrer !

– Spectacle unique un défilé dynamique mettant en lumière le savoir-faire des commerces de proximité !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 5 juin 2026 de 18h à 22h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 42 24

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English :

The Vitrines de Saumur association highlights the products of Saumur shopkeepers in a parade.

L’événement Les Vitrines en scène Saumur a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME