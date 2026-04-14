Testez vos connaissances aux jardins du Puygirault, Jardins du Puygirault, Saumur

Testez vos connaissances aux jardins du Puygirault 6 et 7 juin Jardins du Puygirault Maine-et-Loire

Visite accessible à tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Et si vous preniez le temps de regarder ce qu’il y a dans les jardins ?

Les 6 et 7 juin 2026, les Jardins du Puygirault participent à la 23ème édition des Rendez-vous aux Jardins, sur le thème « les cinq sens au jardin : la vue« .

Ouvrez grand vos yeux et découvrez l’incroyable biodiversité qui nous entoure.

Observation, jeux et réflexion seront au rendez-vous tout au long de votre parcours.

Visite libre de 10h à 19h (dernier accès 17h30).

Tarifs habituels.

Jardins du Puygirault Route de Gennes, 49400 Saumur, France Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241507004 https://www.jardins-du-puygirault.com Créés par le jardinier-paysagiste Patrick Genty entre 2015 et 2018, les quatorze jardins du Puygirault implantés sur la rive gauche de la Loire, retracent l’histoire du jardinage à travers le temps et l’espace. Chaque saison, le visiteur peut y retrouver des légumes bien connus, des tomates de toutes variétés, des poires de terres du continent américain en passant par le riz d’Asie. Le bois à proximité permet de fabriquer tous les éléments mobiliers de ces jardins (assises, pergolas) tandis que l’osier permet de créer des paniers tressés pour le transport des légumes. Ces jardins sont des lieux d’apprentissage pour tous du savoir-faire jardinier, à travers notamment la production de semis sur place.

Et si vous preniez le temps de regarder ce qu’il y a dans les jardins ?

©pixim-Christophe Gagneux