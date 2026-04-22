Rendez-vous aux Jardins Les Jardins du Puygirault Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
Rendez-vous aux Jardins Les Jardins du Puygirault Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur samedi 6 juin 2026.
Saumur
Rendez-vous aux Jardins Les Jardins du Puygirault
Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Et si vous preniez le temps de regarder ce qu’il y a dans les jardins ? Les Jardins du Puygirault participent à la 23ème édition des Rendez-vous aux Jardins, sur le thème les cinq sens au jardin la vue .
Ouvrez grand vos yeux et découvrez l’incroyable biodiversité qui nous entoure.
Observation, jeux et réflexion sont au rendez-vous tout au long de votre parcours.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 19h.
Horaires de dernière entrée à 17h30. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62 infos@troglonature.com
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English :
How about taking a look at what’s in the gardens? Les Jardins du Puygirault are taking part in the 23rd Rendez-vous aux Jardins, on the theme of the five senses in the garden: sight .
L’événement Rendez-vous aux Jardins Les Jardins du Puygirault Saumur a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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