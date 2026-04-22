Rendez-vous aux Jardins Les Jardins du Puygirault Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

Rendez-vous aux Jardins Les Jardins du Puygirault

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Et si vous preniez le temps de regarder ce qu’il y a dans les jardins ? Les Jardins du Puygirault participent à la 23ème édition des Rendez-vous aux Jardins, sur le thème les cinq sens au jardin la vue .

Ouvrez grand vos yeux et découvrez l’incroyable biodiversité qui nous entoure.

Observation, jeux et réflexion sont au rendez-vous tout au long de votre parcours.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 19h.

Horaires de dernière entrée à 17h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62 infos@troglonature.com

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English :

How about taking a look at what’s in the gardens? Les Jardins du Puygirault are taking part in the 23rd Rendez-vous aux Jardins, on the theme of the five senses in the garden: sight .

L’événement Rendez-vous aux Jardins Les Jardins du Puygirault Saumur a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME