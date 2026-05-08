Chemillé-sur-Indrois

Fête du Lac

Base de loisirs Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:00:00

fin : 2026-07-12 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez célébrer la fête annuelle dans une ambiance festive et conviviale ! Tout au long de la journée, flânez dans la brocante, profitez de l’animation de la fanfare et partagez un moment chaleureux autour d’un dîner spectacle.

Venez célébrer la fête annuelle dans une ambiance festive et conviviale ! Tout au long de la journée, flânez dans la brocante, profitez de l’animation de la fanfare et partagez un moment chaleureux autour d’un dîner spectacle.

La soirée se poursuivra en beauté avec un feu d’artifice qui illuminera le ciel et ravira petits et grands. .

Base de loisirs Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 58 54 56

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English :

Come and celebrate the annual festival in a festive and convivial atmosphere! All day long, stroll through the flea market, enjoy the entertainment provided by the brass band and share a warm moment over a dinner and show.

L’événement Fête du Lac Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire