Sidiailles

Fête du lait bio au Gaec du Carroir

le carroir Sidiailles Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le printemps bio est un temps fort national pour informer et sensibiliser le grand public aux bienfaits de l’agriculture et de l’alimentation biologique.

Au Gaec du Carroir, venez nous rencontrer pour en apprendre davantage sur l’élevage bovin et a transformation laitière en assistant à des visites de ferme et à la traite des vaches, puis en goûtant nos produits autour d’un petit-déjeuner bio et local. De 9h à 11h petit déjeuner. De 9h à 10h traite des vaches. Tout au long de la matinée, visite de la ferme sans réservation. .

le carroir Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 23 03 80 78

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English :

Organic Spring is a national event designed to inform the general public and raise awareness of the benefits of organic food and farming.

L’événement Fête du lait bio au Gaec du Carroir Sidiailles a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CHATEAUMEILLANT