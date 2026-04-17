Fête du lait bio au Gaec du Carroir Sidiailles
Fête du lait bio au Gaec du Carroir Sidiailles dimanche 31 mai 2026.
Sidiailles
Fête du lait bio au Gaec du Carroir
le carroir Sidiailles Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le printemps bio est un temps fort national pour informer et sensibiliser le grand public aux bienfaits de l’agriculture et de l’alimentation biologique.
Au Gaec du Carroir, venez nous rencontrer pour en apprendre davantage sur l’élevage bovin et a transformation laitière en assistant à des visites de ferme et à la traite des vaches, puis en goûtant nos produits autour d’un petit-déjeuner bio et local. De 9h à 11h petit déjeuner. De 9h à 10h traite des vaches. Tout au long de la matinée, visite de la ferme sans réservation. .
le carroir Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 23 03 80 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organic Spring is a national event designed to inform the general public and raise awareness of the benefits of organic food and farming.
L’événement Fête du lait bio au Gaec du Carroir Sidiailles a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CHATEAUMEILLANT
À voir aussi à Sidiailles (Cher)
- Le tour du lac Sidiailles Cher 1 mai 2026
- Sortie printanière au Moulin des Fougères Sidiailles 2 mai 2026
- Randonnée du Lac Sidiailles 3 mai 2026
- Course cycliste Prix AS Culan Cyclisme, Sidiailles 28 juin 2026
- Marché Estival Sidiailles animé par Press Play Sidiailles 8 juillet 2026