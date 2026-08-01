Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

FÊTE DU LAVOIR

Lavoir Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez déguster la rouille qui va vous faire craquer. Rouille maison avec fromage, tarte & café (10 €), Buvette, Convivialité et bonne humeur !

Après la sardine qui bouche le port de Marseille… cet été, c’est le poulpe qui bouche notre pont ! Venez déguster la rouille qui va vous faire craquer. La circulation sur le pont sera interdite, sauf pour la rouille !

Au programme, samedi 8 août, à partir de 18h Rouille maison avec fromage, tarte & café (10 €), Buvette, Convivialité et bonne humeur ! .

Lavoir Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Come taste the rouille—you’ll fall in love with it. Homemade rouille with cheese, tart, and coffee (10 ?), a cozy café, a friendly atmosphere, and good cheer!

L’événement FÊTE DU LAVOIR Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère