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FÊTE DU LAVOIR Saint-Étienne-Vallée-Française

samedi 8 août 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française

FÊTE DU LAVOIR Saint-Étienne-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Lavoir
Ville
48330 Saint-Étienne-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
10 10 Adulte

Saint-Étienne-Vallée-Française

FÊTE DU LAVOIR

Lavoir Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez déguster la rouille qui va vous faire craquer. Rouille maison avec fromage, tarte & café (10 €), Buvette, Convivialité et bonne humeur !
Après la sardine qui bouche le port de Marseille… cet été, c’est le poulpe qui bouche notre pont ! Venez déguster la rouille qui va vous faire craquer. La circulation sur le pont sera interdite, sauf pour la rouille !

Au programme, samedi 8 août, à partir de 18h Rouille maison avec fromage, tarte & café (10 €), Buvette, Convivialité et bonne humeur !   .

Lavoir Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Come taste the rouille—you’ll fall in love with it. Homemade rouille with cheese, tart, and coffee (10 ?), a cozy café, a friendly atmosphere, and good cheer!

L’événement FÊTE DU LAVOIR Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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