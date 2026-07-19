UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Fête du livre de la rue Davy 2026 : inscrivez-vous, participez ! Rue Davy Paris

samedi 12 septembre 2026 · Rue Davy · Paris

Fête du livre de la rue Davy 2026 : inscrivez-vous, participez ! Rue Davy Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Rue Davy
Adresse
Rue Davy
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Cette année encore, la rue Davy déploiera à nouveau ses ailes. Samedi 12 septembre toute la journée, dès 8h00, la rue Davy, piétonne, sera jonchée de livres, baignée de mélodies et d’harmonies, sillonnée par le
va-et-vient incessant des flâneurs, des chineurs, des amoureux de la poétique
de rue.

Elle rendra hommage à Georges Brassens,
auteur, compositeur et interprète.

Inscrivez-vous pour vendre vos livres et / ou participer au concours de lecture à voix haute. Venez vous promener, écouter les différents groupes : programme et informations sur Instagram (du_cote_de_la_rue_davy), Facebook (@DuCoteDeLaRueDavy) ou par mail : du.cote.de.la.rue.davy@gmail.com ou sur Hello Asso

Samedi 12 septembre, rue Davy, Paris 17, à partir de 8h00 et toute la journée : heure de poésie, lectures, concerts…
Le samedi 12 septembre 2026
de 08h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T11:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T08:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00

Rue Davy Rue Davy  75017 Paris
du.cote.de.la.rue.davy@gmail.com https://www.facebook.com/DuCoteDeLaRueDavy https://www.facebook.com/DuCoteDeLaRueDavy


Afficher la carte du lieu Rue Davy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)