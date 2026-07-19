Fête du livre de la rue Davy 2026 : inscrivez-vous, participez ! Rue Davy Paris

Informations pratiques

Cette année encore, la rue Davy déploiera à nouveau ses ailes. Samedi 12 septembre toute la journée, dès 8h00, la rue Davy, piétonne, sera jonchée de livres, baignée de mélodies et d’harmonies, sillonnée par le

va-et-vient incessant des flâneurs, des chineurs, des amoureux de la poétique

de rue.

Elle rendra hommage à Georges Brassens,

auteur, compositeur et interprète.

Inscrivez-vous pour vendre vos livres et / ou participer au concours de lecture à voix haute. Venez vous promener, écouter les différents groupes : programme et informations sur Instagram (du_cote_de_la_rue_davy), Facebook (@DuCoteDeLaRueDavy) ou par mail : du.cote.de.la.rue.davy@gmail.com ou sur Hello Asso

Samedi 12 septembre, rue Davy, Paris 17, à partir de 8h00 et toute la journée : heure de poésie, lectures, concerts…

Le samedi 12 septembre 2026

de 08h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T11:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T08:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00

Rue Davy Rue Davy 75017 Paris

du.cote.de.la.rue.davy@gmail.com https://www.facebook.com/DuCoteDeLaRueDavy https://www.facebook.com/DuCoteDeLaRueDavy



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