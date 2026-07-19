Fête du livre de la rue Davy 2026 : inscrivez-vous, participez ! Rue Davy Paris
samedi 12 septembre 2026 · Rue Davy · Paris
Informations pratiques
Cette année encore, la rue Davy déploiera à nouveau ses ailes. Samedi 12 septembre toute la journée, dès 8h00, la rue Davy, piétonne, sera jonchée de livres, baignée de mélodies et d’harmonies, sillonnée par le
va-et-vient incessant des flâneurs, des chineurs, des amoureux de la poétique
de rue.
Elle rendra hommage à Georges Brassens,
auteur, compositeur et interprète.
Inscrivez-vous pour vendre vos livres et / ou participer au concours de lecture à voix haute. Venez vous promener, écouter les différents groupes : programme et informations sur Instagram (du_cote_de_la_rue_davy), Facebook (@DuCoteDeLaRueDavy) ou par mail : du.cote.de.la.rue.davy@gmail.com ou sur Hello Asso
Samedi 12 septembre, rue Davy, Paris 17, à partir de 8h00 et toute la journée : heure de poésie, lectures, concerts…
Le samedi 12 septembre 2026
de 08h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T11:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T08:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00
Rue Davy Rue Davy 75017 Paris
du.cote.de.la.rue.davy@gmail.com https://www.facebook.com/DuCoteDeLaRueDavy https://www.facebook.com/DuCoteDeLaRueDavy
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