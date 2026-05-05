Fête du livre et des libraires, Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières
Fête du livre et des libraires, Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières samedi 6 juin 2026.
Fête du livre et des libraires Samedi 6 juin, 09h00 Place Ducale, Charleville-Mézières Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Place Ducale, Charleville-Mézières Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Fête du livre et des libraires
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