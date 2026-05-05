Fête du livre et des libraires, Place Ducale, Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Fête du livre et des libraires Samedi 6 juin, 09h00 Place Ducale, Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Place Ducale, Charleville-Mézières Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Fête du livre et des libraires