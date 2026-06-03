Fête du maquereau Cesson Bourg Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Fête du maquereau

Cesson Bourg 3 Rue Amiral Courbet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Cette fête célèbre les traditions entre terre et mer de la Bretagne et de Cesson, ancien village de pêcheurs. Marché de créateurs, dégustation de maquereau, ambiance festive pour toute la famille, chants marins, festnoz, concerts, karaoké, concours de pétanque…

Deux jours de fête, de musique et de convivialité autour du maquereau !

Samedi 25 juillet

Ouverture des festivités avec Bord’all

Au programme

20h Fest-Noz

• Nozicaa

• Kazdal

Dimanche 26 juillet

Animations et concerts toute la journée avec

• Flanagan

• Anibal Galan

• Karaoké

• Talky Walky

• Jacky Salaün

21 h Soirée dansante

Jacky Salaün

Venez nombreux partager ce grand rendez-vous estival !

Par le CRAC Comité de réflexion et d’animation de Cesson. .

Cesson Bourg 3 Rue Amiral Courbet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 24 63

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English :

L’événement Fête du maquereau Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme