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Fête du maquereau Cesson Bourg Saint-Brieuc

Fête du maquereau Cesson Bourg Saint-Brieuc samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Cesson Bourg

Adresse : 3 Rue Amiral Courbet

Ville : 22000 Saint-Brieuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Saint-Brieuc

Fête du maquereau

Cesson Bourg 3 Rue Amiral Courbet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Cette fête célèbre les traditions entre terre et mer de la Bretagne et de Cesson, ancien village de pêcheurs. Marché de créateurs, dégustation de maquereau, ambiance festive pour toute la famille, chants marins, festnoz, concerts, karaoké, concours de pétanque…

Deux jours de fête, de musique et de convivialité autour du maquereau !

Samedi 25 juillet
Ouverture des festivités avec Bord’all
Au programme

20h Fest-Noz
• Nozicaa
• Kazdal

Dimanche 26 juillet
Animations et concerts toute la journée avec
• Flanagan
• Anibal Galan
• Karaoké
• Talky Walky
• Jacky Salaün

21 h Soirée dansante
Jacky Salaün

Venez nombreux partager ce grand rendez-vous estival !
Par le CRAC Comité de réflexion et d’animation de Cesson.   .

Cesson Bourg 3 Rue Amiral Courbet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 24 63 

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English :

L’événement Fête du maquereau Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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