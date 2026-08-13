FÊTE DU MIEL Béziers
dimanche 27 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FÊTE DU MIEL
108 All. Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Une journée gourmande et conviviale autour des abeilles et du miel.
Une journée gourmande et conviviale autour des abeilles et du miel.
Entre découvertes, animations et dégustations, venez à la rencontre de nos apiculteurs régionaux. .
108 All. Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
A fun and delicious day centered around bees and honey.
L’événement FÊTE DU MIEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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