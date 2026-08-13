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AGENDA · Béziers

FÊTE DU MIEL Béziers

dimanche 27 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
108 All. Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FÊTE DU MIEL

108 All. Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Une journée gourmande et conviviale autour des abeilles et du miel.
Une journée gourmande et conviviale autour des abeilles et du miel.
Entre découvertes, animations et dégustations, venez à la rencontre de nos apiculteurs régionaux.   .

108 All. Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

A fun and delicious day centered around bees and honey.

L’événement FÊTE DU MIEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34

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