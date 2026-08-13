Informations pratiques

Béziers

FÊTE DU MIEL

108 All. Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Une journée gourmande et conviviale autour des abeilles et du miel.

Une journée gourmande et conviviale autour des abeilles et du miel.

Entre découvertes, animations et dégustations, venez à la rencontre de nos apiculteurs régionaux. .

108 All. Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

A fun and delicious day centered around bees and honey.

L’événement FÊTE DU MIEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34