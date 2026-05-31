Fête du Moulin, Liu dit Le MOULIN, Vertou
Fête du Moulin, Liu dit Le MOULIN, Vertou dimanche 28 juin 2026.
Fête du Moulin Dimanche 28 juin, 15h00 Liu dit Le MOULIN Loire-Atlantique
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Visite guidée du moulin ( bief,roues à aubes, beffroy) et de l’installation de production électricité, démonstration de sciage avec scie à eau, et de tounage sur bois avec tour 18ème, exposition maquette moulin , dégustation cidre maison.
Liu dit Le MOULIN Rue des jonquilles Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 62 55 24 »}]
Visite guidée du moulin et animations gratuites
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