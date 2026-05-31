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Fête du Moulin, Liu dit Le MOULIN, Vertou

Fête du Moulin, Liu dit Le MOULIN, Vertou dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Liu dit Le MOULIN

Adresse : Rue des jonquilles

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : GRATUIT

Fête du Moulin Dimanche 28 juin, 15h00 Liu dit Le MOULIN Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Visite guidée du moulin ( bief,roues à aubes, beffroy) et de l’installation de production électricité, démonstration de sciage avec scie à eau, et de tounage sur bois avec tour 18ème, exposition maquette moulin , dégustation cidre maison.

Liu dit Le MOULIN Rue des jonquilles Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 62 55 24 »}]
Visite guidée du moulin et animations gratuites

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