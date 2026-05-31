Fête du Moulin, Liu dit Le MOULIN, Vertou

Fête du Moulin Dimanche 28 juin, 15h00 Liu dit Le MOULIN Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Visite guidée du moulin ( bief,roues à aubes, beffroy) et de l’installation de production électricité, démonstration de sciage avec scie à eau, et de tounage sur bois avec tour 18ème, exposition maquette moulin , dégustation cidre maison.

Liu dit Le MOULIN Rue des jonquilles Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 62 55 24 »}]

Visite guidée du moulin et animations gratuites