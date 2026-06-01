Vertou

Muscadet Sunset

Château de la Fremoire Vertou Loire-Atlantique

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Streetfood DJ set vins de Nantes à partir de 19h L’abus d’alcool

Les Jeunes Vignerons Nantais lancent

MUSCADET SUNSET, leur première soirée Streetfood,

Musique & Vin au Château de la Frémoire !

Samedi 27 juin, à partir de 19h, les Jeunes Vignerons Nantais

invitent le public à découvrir les vins de Nantes dans une ambiance

festive, gourmande et décontractée.

Au programme 5 pôles de streetfood proposant chacun un accord mets-vins

travaillé, une sélection de cuvées issues des vins de Nantes et pas seulement du

Muscadet afin de montrer toute la diversité des vins produits sur les beaux terroirs

nantais. .

Château de la Fremoire Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire chateaudelafremoire@vinsdenantes.com

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English :

Streetfood DJ set Nantes wines from 7pm Alcohol abuse

L’événement Muscadet Sunset Vertou a été mis à jour le 2026-06-08 par Destination Vignoble Nantais