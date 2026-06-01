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Muscadet Sunset Vertou

Muscadet Sunset Vertou samedi 27 juin 2026.

Adresse : Château de la Fremoire

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 45 45

Vertou

Muscadet Sunset

Château de la Fremoire Vertou Loire-Atlantique

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Streetfood DJ set vins de Nantes à partir de 19h L’abus d’alcool
Les Jeunes Vignerons Nantais lancent
MUSCADET SUNSET, leur première soirée Streetfood,
Musique & Vin au Château de la Frémoire !
Samedi 27 juin, à partir de 19h, les Jeunes Vignerons Nantais
invitent le public à découvrir les vins de Nantes dans une ambiance
festive, gourmande et décontractée.
Au programme 5 pôles de streetfood proposant chacun un accord mets-vins
travaillé, une sélection de cuvées issues des vins de Nantes et pas seulement du
Muscadet afin de montrer toute la diversité des vins produits sur les beaux terroirs
nantais.   .

Château de la Fremoire Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire   chateaudelafremoire@vinsdenantes.com

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English :

Streetfood DJ set Nantes wines from 7pm Alcohol abuse

L’événement Muscadet Sunset Vertou a été mis à jour le 2026-06-08 par Destination Vignoble Nantais

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