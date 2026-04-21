Fête du Muguet Marsanne
Fête du Muguet Marsanne vendredi 1 mai 2026.
Marsanne
Fête du Muguet
Centre village Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Grand marché artisanal, vente de fleurs et plants de légumes, guiguette avec le groupe Cartoon’show, jeux en bois et manège
Bénédiction des motards à 11h et à 15h
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Centre village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 32 79 comitefetesmarsanne@gmail.com
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English :
Large craft market, flower and vegetable sales, guiguette with the Cartoon’show group, wooden games and merry-go-round
Blessing of bikers at 11 am and 3 pm
L’événement Fête du Muguet Marsanne a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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