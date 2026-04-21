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Fête du Muguet Marsanne

Fête du Muguet Marsanne vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Centre village

Ville : 26740 Marsanne

Département : Drôme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Marsanne

Fête du Muguet

Centre village Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Grand marché artisanal, vente de fleurs et plants de légumes, guiguette avec le groupe Cartoon’show, jeux en bois et manège
Bénédiction des motards à 11h et à 15h
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Centre village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 32 79  comitefetesmarsanne@gmail.com

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English :

Large craft market, flower and vegetable sales, guiguette with the Cartoon’show group, wooden games and merry-go-round
Blessing of bikers at 11 am and 3 pm

L’événement Fête du Muguet Marsanne a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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