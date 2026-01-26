Fête du pain Rue de l’étang Saint-Bazile

Fête du pain

Rue de l’étang Autour de la salle des fêtes Saint-Bazile Haute-Vienne

Venez tout apprendre sur la fabrication du pain, déguster du pain cuit dans le four à bois communal et passer un chaleureux dimanche avec l’odeur du pain tout juste sorti du four.

Au programme Animations pour les enfants, pains et pizzas cuits dans le four communal, visite de la ferme du paysan-boulanger de Laubanie, explication et démonstration de la transformation du blé en pain. Et plus d’une quinzaine d’exposants vous proposeront des produits locaux. Un beau dimanche de mai en perspective ! .

