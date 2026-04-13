Fête du Printemps 2026, Le Cadran, Rennes

Fête du Printemps 2026 Samedi 9 mai, 09h00 Le Cadran Ille-et-Vilaine

Événement gratuit en entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fête du Printemps 2026

L’asso 3 Regards – Léo Lagrange est heureuse de vous inviter à la Fête du Printemps 2026 le samedi 9 mai prochain !

Au programme cette année :

Dès 9h :

• / » » : l’occasion parfaite pour chiner, troquer ou vendre vos plus beaux objets ! Inscription : via HelloAsso ou au 06 22 66 24 28.

Dès 11h :

• ̂ : un jeu de piste original pour petits et grands, à faire en famille ou entre amis.

Dès 11h30 :

• ̂ : pour que les casse-cou s’amusent en toute sécurité !

Dès 14h :

• ́ par les différents secteurs de l’association.

· , : les mains dans la terre, les idées dans le vert avec Vivre à Beauregard – repartez avec votre petit bout de printemps !

À 15h30 :

• : laissez-vous porter par le swing du Big Band de l’Université de Rennes dirigé par le grand saxophoniste Ricky Ford.

À 17h :

• . Achetez vos tickets et repartez avec de beaux lots surprises ! Vous pouvez vous rapprocher des accueils de la Ferme de la Harpe et du Cadran pour vous en procurer.

D’autres structures partenaires seront présentes, comme le FRAC Bretagne ou encore l’Association Bretonne de Tai Chi Chuan qui proposeront des animations.

Restauration et buvette sur place à partir de 11h.

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9 – ̀

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́ – ́ !

+ d’infos au 02 57 24 00 40 ou aux accueils de l’association.

Le Cadran 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 57 24 00 40 http://www.3regards.com https://www.facebook.com/asso3regards;https://www.instagram.com/3regardsleolagrange/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/eveil-joyeux-beauregard/evenements/brederie-puericulture-et-vide-ta-cahambre »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 57 24 00 40 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@3regards.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/eveil-joyeux-beauregard/evenements/brederie-puericulture-et-vide-ta-cahambre »}] La Maison de quartier de Beauregard, espace de rencontre et d’accueil, des habitants et des associations, favorisant le

débat et le vivre ensemble, la pratique d’activités socio-culturelles et la mise en œuvre de temps festifs.

Fête du Printemps 2026 L’asso 3 Regards – Léo Lagrange est heureuse de vous inviter à la Fête du Printemps 2026 le samedi 9 mai prochain !