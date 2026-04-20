Fête du printemps à la SPA Haguenau
Fête du printemps à la SPA Haguenau dimanche 3 mai 2026.
Haguenau
Fête du printemps à la SPA
RUE DE SCHIRRHEIN Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 11:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Portes ouvertes au refuge de la SPA. Vente d’articles neufs et d’occasions pour chiens, chats et nacs, patchworks, bijoux fantaisie.
Portes ouvertes au refuge de la SPA. Vente d’articles neufs et d’occasions pour chiens, chats et nacs, patchworks, bijoux fantaisie.
Petite restauration et pâtisseries. 0 .
RUE DE SCHIRRHEIN Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 01 33 spahaguenau@wanadoo.fr
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English :
Open house at the SPA shelter. Sale of new and second-hand articles for dogs, cats and nacs, patchworks, costume jewelry.
L’événement Fête du printemps à la SPA Haguenau a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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