Haguenau

Le Grand n’importe QUIZ

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 19:45:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-30

On vous présente un jeu de plateau Géant réalisé entièrement par la Team du bar ! Un mix entre jeux TV, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac…

NOUVEAU = Le Grand n’importe QUIZZZ !!!

On vous présente un jeu de plateau Géant réalisé entièrement par la Team du bar !

Un mix entre jeux TV, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac…

Un grand n’importe quizzz !!!

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Équipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Réservation par téléphone au 03.90.55.03.47 ou via notre site internet.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !

À très bientôt ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

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English :

Introducing a giant board game created entirely by the bar team! A mix of TV games, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac…

L’événement Le Grand n’importe QUIZ Haguenau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau