Le Grand n’importe QUIZ Haguenau
Le Grand n’importe QUIZ Haguenau samedi 25 avril 2026.
Haguenau
Le Grand n’importe QUIZ
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 19:45:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-30
On vous présente un jeu de plateau Géant réalisé entièrement par la Team du bar ! Un mix entre jeux TV, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac…
NOUVEAU = Le Grand n’importe QUIZZZ !!!
On vous présente un jeu de plateau Géant réalisé entièrement par la Team du bar !
Un mix entre jeux TV, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac…
Un grand n’importe quizzz !!!
Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.
Équipe de 2 à 8 personnes.
L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Réservation par téléphone au 03.90.55.03.47 ou via notre site internet.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !
À très bientôt ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introducing a giant board game created entirely by the bar team! A mix of TV games, trivial pursuit, bonne paye, burger quiz, p’tit bac…
L’événement Le Grand n’importe QUIZ Haguenau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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