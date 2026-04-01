Souillac

Fête du printemps

Lieu dit La Forge Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez profiter de la fête du printemps à la Forge avec un troc aux plantes et un marché artisanal

Animations pour les enfants et les adultes

Petite restauration et buvette sur place

Entrée libre de 10h à 18h

Venez profiter de la fête du printemps à la Forge avec un troc aux plantes et un marché artisanal

Animations pour les enfants et les adultes

Petite restauration et buvette sur place

Entrée libre de 10h à 18h

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Lieu dit La Forge Souillac 46200 Lot Occitanie +33 7 67 61 68 88

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English :

Come and enjoy the spring festival at La Forge with a plant swap and craft market

Entertainment for children and adults

Small food and refreshments on site

Free admission from 10am to 6pm

L’événement Fête du printemps Souillac a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Dordogne