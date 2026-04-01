Fête du printemps Souillac
Fête du printemps Souillac dimanche 26 avril 2026.
Souillac
Fête du printemps
Lieu dit La Forge Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez profiter de la fête du printemps à la Forge avec un troc aux plantes et un marché artisanal
Animations pour les enfants et les adultes
Petite restauration et buvette sur place
Entrée libre de 10h à 18h
Venez profiter de la fête du printemps à la Forge avec un troc aux plantes et un marché artisanal
Animations pour les enfants et les adultes
Petite restauration et buvette sur place
Entrée libre de 10h à 18h
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Lieu dit La Forge Souillac 46200 Lot Occitanie +33 7 67 61 68 88
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English :
Come and enjoy the spring festival at La Forge with a plant swap and craft market
Entertainment for children and adults
Small food and refreshments on site
Free admission from 10am to 6pm
L’événement Fête du printemps Souillac a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Dordogne
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