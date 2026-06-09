Banyuls-sur-Mer

FÊTE DU PUIG DEL MAS

Place de la Liberté Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

82e édition ! Organisée par Les amis du Puig del Mas. Grillades et concerts sur la mythique place du Puig del Mas.

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Place de la Liberté Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

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English :

82nd edition! Organized by Les amis du Puig del Mas. Grills and concerts on the legendary Puig del Mas square.

L’événement FÊTE DU PUIG DEL MAS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER