INITIATION AVIRON Banyuls-sur-Mer
mercredi 15 juillet 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
INITIATION AVIRON
Quai Racovitsa Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Initiation gratuite à l’aviron (rame traditionnelle catalane = llagut de rem), ouverte à tous, RDV à 18h00 au bout du quai A au port. Inscription sur place ou à l’Office de Tourisme. Proposé par l’Aviron Banyulenc.
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Quai Racovitsa Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
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English :
Free introduction to rowing (traditional Catalan oar = llagut de rem), open to all, RDV at 6:00 pm at the end of Quai A in the port. Registration on site or at the Tourist Office. Proposed by Aviron Banyulenc.
L’événement INITIATION AVIRON Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE BANYULS SUR MER
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