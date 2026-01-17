Fête du Rosé Domaine de Valdition Orgon

Informations pratiques

Orgon

Fête du Rosé

Dimanche 2 août 2026 de 10h à 19h. Domaine de Valdition Chemin de Valdition Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Fête du Rosé au Domaine de Valdition.

Rendez-vous le dimanche 2 Août pour la Fête du Rosé.



Animations de 10h à 19h

Animation musicale et cabaret de rue, dégustation des rosés du domaine.



Restauration sur place (sur réservation).

Toute la journée 10% de remise sur tous nos rosés. .

Domaine de Valdition Chemin de Valdition Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 08 12 valdition@valdition.com

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English :

Rosé Festival at Domaine de Valdition.

L’événement Fête du Rosé Orgon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence