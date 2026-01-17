Fête du Rosé Domaine de Valdition Orgon
dimanche 2 août 2026 · Domaine de Valdition · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Fête du Rosé
Dimanche 2 août 2026 de 10h à 19h. Domaine de Valdition Chemin de Valdition Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Fête du Rosé au Domaine de Valdition.
Rendez-vous le dimanche 2 Août pour la Fête du Rosé.
Animations de 10h à 19h
Animation musicale et cabaret de rue, dégustation des rosés du domaine.
Restauration sur place (sur réservation).
Toute la journée 10% de remise sur tous nos rosés. .
Domaine de Valdition Chemin de Valdition Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 08 12 valdition@valdition.com
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English :
Rosé Festival at Domaine de Valdition.
L’événement Fête du Rosé Orgon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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