Informations pratiques

Torreilles

FÊTE DU RUGBY

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

La fête continue après le tournoi de rugby à toucher !

Après une journée placée sous le signe du sport et du fair-play au Stade Joseph Sayrou, rendez-vous à partir de 18h sur la Place Louis Blasi pour prolonger les festivités lors de la Fête du Rugby !

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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

? The fun continues after the touch rugby tournament! ?

After a day filled with sports and fair play at Joseph Sayrou Stadium, join us starting at 6 p.m. at Place Louis Blasi to keep the festivities going at the Rugby Festival!

L’événement FÊTE DU RUGBY Torreilles a été mis à jour le 2026-07-22 par BIT DE TORREILLES