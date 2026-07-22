FÊTE DU RUGBY Torreilles
jeudi 13 août 2026 · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
FÊTE DU RUGBY
Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
La fête continue après le tournoi de rugby à toucher !
Après une journée placée sous le signe du sport et du fair-play au Stade Joseph Sayrou, rendez-vous à partir de 18h sur la Place Louis Blasi pour prolonger les festivités lors de la Fête du Rugby !
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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
? The fun continues after the touch rugby tournament! ?
After a day filled with sports and fair play at Joseph Sayrou Stadium, join us starting at 6 p.m. at Place Louis Blasi to keep the festivities going at the Rugby Festival!
L’événement FÊTE DU RUGBY Torreilles a été mis à jour le 2026-07-22 par BIT DE TORREILLES
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