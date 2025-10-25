Fête du Safran du Quercy Cajarc

Fête du Safran du Quercy à Cajarc

rue de la cascade Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Grâce à des passionnés, c’est à Cajarc devenu Site Remarquable du Goût en 2011, que vous pourrez découvrir la culture du safran.

L’association des producteurs Les Safraniers du Quercy vous accueille pour vous présenter la culture du crocus sativus linnaeus dans son ensemble, de la plantation à la récolte, de l’émondage à la gastronomie.

Gourmets et gourmands apprécieront le safran dans ses multiples utilisations apéritifs, produits salés, sucrés

Grâce à des passionnés, c’est à Cajarc devenu Site Remarquable du Goût en 2011, que vous pourrez découvrir la culture du safran.

L’association des producteurs Les Safraniers du Quercy vous accueille pour vous présenter la culture du crocus sativus linnaeus dans son ensemble, de la plantation à la récolte, de l’émondage à la gastronomie.

Gourmets et gourmands apprécieront le safran dans ses multiples utilisations apéritifs, produits salés, sucrés. Le safran est également valorisé dans des créations artistiques.

C’est le moment de la plantation. Les producteurs vous accueillent sur leur exploitation et vous donneront toutes les informations sur la plantation.

Cette année, des vignerons de la zone Quercy se joignent à la fête et vous proposent de découvrir et déguster des vins ! .

rue de la cascade Cajarc 46160 Lot Occitanie

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English :

Thanks to a group of enthusiasts, Cajarc, which became a Site Remarquable du Goût in 2011, is the place to discover saffron cultivation.

The producers’ association Les Safraniers du Quercy welcomes you to present the cultivation of the crocus sativus linnaeus in its entirety, from planting to harvesting, from pruning to gastronomy.

Gourmets and gourmands alike will appreciate the many uses of saffron: aperitifs, savoury and sweet products, etc

L’événement Fête du Safran du Quercy à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Figeac