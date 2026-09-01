Informations pratiques

Alençon

Fête du sport

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le 12 septembre 2026 de 14h à 18h au Parc des Promenades

Rendez-vous connu des Alençonnais, cet événement présente chaque année l’abondante offre sportive locale sous forme d’un village sportif constitué de stands sur lesquels on peut découvrir des démonstrations ou s’essayer à une nouvelle activité. Chacun pourra tester de multiples pratiques sportives, individuelles comme collectives.

Alors, avis aux amateurs, aux curieux, aux petits comme aux grands rendez-vous au parc des Promenades qui se transformera en un grand terrain de sport ! .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du sport

L’événement Fête du sport Alençon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CUA ALENCON