Fête du sport Alençon
samedi 12 septembre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Fête du sport
27 Rue Albert 1er Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le 12 septembre 2026 de 14h à 18h au Parc des Promenades
Rendez-vous connu des Alençonnais, cet événement présente chaque année l’abondante offre sportive locale sous forme d’un village sportif constitué de stands sur lesquels on peut découvrir des démonstrations ou s’essayer à une nouvelle activité. Chacun pourra tester de multiples pratiques sportives, individuelles comme collectives.
Alors, avis aux amateurs, aux curieux, aux petits comme aux grands rendez-vous au parc des Promenades qui se transformera en un grand terrain de sport ! .
27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du sport
L’événement Fête du sport Alençon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Alençon (Orne)
- Oasis: Don’t Look Back In Anger, Planetciné, Alençon 11 septembre 2026
- Salon du tatouage Dentelle Ink Alençon 12 septembre 2026
- CABARET STRASS PALACE REVUE SENSATIONS Alençon 12 septembre 2026
- Atelier On fait dans la dentelle Alençon 12 septembre 2026
- Atelier sophrologie au Musée Alençon 13 septembre 2026