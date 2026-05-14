Fête du Sport Parc Les Chênes Crach

Crach

Fête du Sport

Parc Les Chênes 36-38 rue du Stade Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez tester différents sports et gagner des lots…

Une après-midi placée sous le signe du mouvement, de la découverte et du partage

Petits et grands pourront venir tester différentes disciplines, relever des défis et profiter d’animations sportives dans une ambiance conviviale

Au programme Plus de 20 activités à découvrir. du sport, du fun… et quelques surprises .

Parc Les Chênes 36-38 rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Sport Crach a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon