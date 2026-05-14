Fête du Sport Parc Les Chênes Crach
Fête du Sport Parc Les Chênes Crach samedi 6 juin 2026.
Crach
Fête du Sport
Parc Les Chênes 36-38 rue du Stade Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez tester différents sports et gagner des lots…
Une après-midi placée sous le signe du mouvement, de la découverte et du partage
Petits et grands pourront venir tester différentes disciplines, relever des défis et profiter d’animations sportives dans une ambiance conviviale
Au programme Plus de 20 activités à découvrir. du sport, du fun… et quelques surprises .
Parc Les Chênes 36-38 rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Fête du Sport Crach a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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