Nova Voce, œuvres sacrées et contemporaines Place de l’église Crach

Crach

Nova Voce, œuvres sacrées et contemporaines

Place de l’église Eglise St Thuriau Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Ensemble vocal a capella Nova Voce, dirigé par Malgozarta Pleyber, propose un mélange d’œuvres classiques, contemporaines et religieuses, incluant des chants d’Amérique, d’Europe du Nord et de l’Est.

À l’occasion de ce concert, Nova Voce vous présente son nouveau programme.

Entre répertoire habituel (oeuvres de Ola Gjeilo, Arvo Pärt, Grace O’Duffy, Adrej Makor, Elaine Hagenberg…) et œuvres inédites (Arnesen, Trotta, Memley, Sanz Velez, Mokranjac…), laissez-vous séduire par une rencontre musicale entre voix et instruments.

Pour l’occasion, 2 musiciens de talent Hervé Gaschignard au violoncelle et Thierry Besnard à la clarinette, nous accompagneront et interpréteront des pièces de leur propre répertoire. .

Place de l’église Eglise St Thuriau Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 10 86 91 60

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English :

L’événement Nova Voce, œuvres sacrées et contemporaines Crach a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon