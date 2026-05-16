Nova Voce, œuvres sacrées et contemporaines Place de l’église Crach
Nova Voce, œuvres sacrées et contemporaines Place de l’église Crach samedi 13 juin 2026.
Crach
Nova Voce, œuvres sacrées et contemporaines
Place de l’église Eglise St Thuriau Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Ensemble vocal a capella Nova Voce, dirigé par Malgozarta Pleyber, propose un mélange d’œuvres classiques, contemporaines et religieuses, incluant des chants d’Amérique, d’Europe du Nord et de l’Est.
À l’occasion de ce concert, Nova Voce vous présente son nouveau programme.
Entre répertoire habituel (oeuvres de Ola Gjeilo, Arvo Pärt, Grace O’Duffy, Adrej Makor, Elaine Hagenberg…) et œuvres inédites (Arnesen, Trotta, Memley, Sanz Velez, Mokranjac…), laissez-vous séduire par une rencontre musicale entre voix et instruments.
Pour l’occasion, 2 musiciens de talent Hervé Gaschignard au violoncelle et Thierry Besnard à la clarinette, nous accompagneront et interpréteront des pièces de leur propre répertoire. .
Place de l’église Eglise St Thuriau Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 10 86 91 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nova Voce, œuvres sacrées et contemporaines Crach a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Crach (Morbihan)
- Fête du Sport Parc Les Chênes Crach 6 juin 2026
- Fête de la Musique Crach 19 juin 2026
- Troc et puces Rue du stade Crach 14 juillet 2026
- Broadway à Crac’h Rue du Stade Crach 5 août 2026