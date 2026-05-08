Fête de la Musique Crach
Fête de la Musique Crach vendredi 19 juin 2026.
Crach
Fête de la Musique
Place de l’Eglise Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 23:45:00
Date(s) :
2026-06-19
Au programme
17h Scène ouverte à la Médiathèque
19h Kastelodenn
20h Les Crac’hophonies
21h Ded & Rico en trio
Sur place Buvette, burgers, galettes, crêpes…
Possibilité de pique-niquer sur place .
Place de l’Eglise Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Fête de la Musique Crach a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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