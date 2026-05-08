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Fête de la Musique Crach

Fête de la Musique Crach vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 56950 Crach

Département : Morbihan

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Crach

Fête de la Musique

Place de l’Eglise Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 23:45:00

Date(s) :
2026-06-19

Au programme
17h Scène ouverte à la Médiathèque
19h Kastelodenn
20h Les Crac’hophonies
21h Ded & Rico en trio

Sur place Buvette, burgers, galettes, crêpes…

Possibilité de pique-niquer sur place   .

Place de l’Eglise Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17 

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English :

L’événement Fête de la Musique Crach a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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