Crach

Fête de la Musique

Place de l’Eglise Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 23:45:00

Date(s) :

2026-06-19

Au programme

17h Scène ouverte à la Médiathèque

19h Kastelodenn

20h Les Crac’hophonies

21h Ded & Rico en trio

Sur place Buvette, burgers, galettes, crêpes…

Possibilité de pique-niquer sur place .

Place de l’Eglise Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Musique Crach a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon