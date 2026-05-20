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Les petits-déj du patrimoine une chapelle néogothique, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Plas-Kaër Crach

Les petits-déj du patrimoine une chapelle néogothique, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Plas-Kaër Crach mardi 9 juin 2026.

Lieu : Plas-Kaër

Adresse : Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Ville : 56950 Crach

Département : Morbihan

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif :

Crach

Les petits-déj du patrimoine une chapelle néogothique, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Plas-Kaër Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Abritée dans une clairière, cette chapelle est un témoignage incontournable de l’architecture de la fin du XIXe s. Plongeant son inspiration dans l’art du Moyen Âge, elle nous donne à voir ce nouvel élan de l’architecture religieuse.

Les Petits-déj’ du patrimoine vous proposent un moment de découverte propice au calme et à la contemplation avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation.   .

Plas-Kaër Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56 

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English :

L’événement Les petits-déj du patrimoine une chapelle néogothique, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Crach a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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