Les petits-déj du patrimoine une chapelle néogothique, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Plas-Kaër Crach
Les petits-déj du patrimoine une chapelle néogothique, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Plas-Kaër Crach mardi 9 juin 2026.
Crach
Les petits-déj du patrimoine une chapelle néogothique, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Plas-Kaër Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Abritée dans une clairière, cette chapelle est un témoignage incontournable de l’architecture de la fin du XIXe s. Plongeant son inspiration dans l’art du Moyen Âge, elle nous donne à voir ce nouvel élan de l’architecture religieuse.
Les Petits-déj’ du patrimoine vous proposent un moment de découverte propice au calme et à la contemplation avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Plas-Kaër Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les petits-déj du patrimoine une chapelle néogothique, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Crach a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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