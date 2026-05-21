Crach

Kermesse de l’école Saint-Joseph

Parc Les Chênes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’École privée Saint-Joseph de Crac’h organise sa traditionnelle kermesse le dimanche 14 juin au Parc des Chênes à Crac’h, dans une ambiance festive et conviviale ouverte à tous.

Les festivités débuteront à 11h avec une célébration musicale en plein air, suivie dès 12h d’un repas sur place ou à emporter. Au menu apéritif, rolls au choix et frites pour les adultes, chipolatas-frites pour les enfants, sans oublier le dessert.

À partir de 15h, petits et grands pourront profiter des nombreuses animations proposées château gonflable, jeux bretons, tirs au but, pêche aux canards, chamboule-tout, poneys et bien d’autres surprises.

Cette journée familiale, préparée avec enthousiasme par l’équipe éducative, les parents bénévoles et l’association de l’école, sera l’occasion de partager un moment chaleureux avant l’été.

Les réservations pour le repas sont possibles auprès de l’école Saint-Joseph de Crac’h.

Nous vous attendons nombreux ! .

Parc Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 76 43 00 12

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English :

L’événement Kermesse de l’école Saint-Joseph Crach a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon