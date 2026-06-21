Fête du sport et des associations Saint-Dié-des-Vosges samedi 5 septembre 2026.

Saint-Dié-des-Vosges

Fête du sport et des associations

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Présentation et initiation pour les clubs et les associations de la Déodatie. Cette journée est l’occasion pour tous de se retrouver afin de découvrir les différentes activités sportives, culturelle et sociales de notre ville.Tout public

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Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 67 direction_sports@ville-saintdie.fr

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English :

Presentation and initiation for Déodatie clubs and associations. This day is an opportunity for everyone to get together and discover our town’s various sporting, cultural and social activities.

L’événement Fête du sport et des associations Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES