Florac Trois Rivières

FÊTE DU TENNIS DE FLORAC

Tennis Club Pont du Tarn Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Fête du Tennis avec le Tennis Club de Florac. Animations, tournoi et repas.

Le Tennis Club de Florac propose une journée festive dédié à la pratique.

9h30 Petit déjeuner au Manouls (15€ par personnes)

14h Animations enfants et adultes

17h Finales femmes et hommes du tournoi

Apéritif animé par Pena Lou Prunol et tombola

20h30 Repas melon, Jambon à la broche et pommes de terre grenailles, fromage et tarte au fruits (20€ par personne)

Réservation avant le 2 juin au 06 70 11 31 64 .

Tennis Club Pont du Tarn Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 70 11 31 64

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English :

Tennis Festival with the Florac Tennis Club. Entertainment, tournament and meal.

L’événement FÊTE DU TENNIS DE FLORAC Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes