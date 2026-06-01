LOVE ME TENDER La Genette verte Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

LOVE ME TENDER

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Au programme

De l’impro long format à 19h puis LOVE ME TENDER à 20h30.

Des histoires d’amour, du drôle, du sensible, du vivant! Entrée libre ; Réservation conseillée

Samedi 6 juin, venez passer votre soirée avec la compagnie Walzac à la Genette Verte !

Au programme

De l’impro long format à 19h

Puis LOVE ME TENDER à 20h30 ou voir la rosée mouiller nos hibiscus

Des histoires d’amour, du drôle, du sensible, du vivant!!

Entrée libre

Réservation conseillée 07.83.92.02.72 .

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 83 92 02 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program:

Long-form improv at 7pm, then LOVE ME TENDER at 8:30pm.

Funny, sensitive, lively love stories! Free admission; booking recommended

L’événement LOVE ME TENDER Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes