Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LOVE ME TENDER La Genette verte Florac Trois Rivières

LOVE ME TENDER La Genette verte Florac Trois Rivières

LOVE ME TENDER La Genette verte Florac Trois Rivières samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Genette verte

Adresse : 33 Avenue Jean Monestier

Ville : 48400 Florac Trois Rivières

Département : Lozère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Adulte

Florac Trois Rivières

LOVE ME TENDER

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Au programme
De l’impro long format à 19h puis LOVE ME TENDER à 20h30.
Des histoires d’amour, du drôle, du sensible, du vivant! Entrée libre ; Réservation conseillée
Samedi 6 juin, venez passer votre soirée avec la compagnie Walzac à la Genette Verte !

Au programme
De l’impro long format à 19h
Puis LOVE ME TENDER à 20h30 ou voir la rosée mouiller nos hibiscus
Des histoires d’amour, du drôle, du sensible, du vivant!!
Entrée libre
Réservation conseillée 07.83.92.02.72   .

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 83 92 02 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program:
Long-form improv at 7pm, then LOVE ME TENDER at 8:30pm.
Funny, sensitive, lively love stories! Free admission; booking recommended

L’événement LOVE ME TENDER Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)