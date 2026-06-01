LOVE ME TENDER La Genette verte Florac Trois Rivières
LOVE ME TENDER La Genette verte Florac Trois Rivières samedi 6 juin 2026.
Florac Trois Rivières
LOVE ME TENDER
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Au programme
De l’impro long format à 19h puis LOVE ME TENDER à 20h30.
Des histoires d’amour, du drôle, du sensible, du vivant! Entrée libre ; Réservation conseillée
Samedi 6 juin, venez passer votre soirée avec la compagnie Walzac à la Genette Verte !
Au programme
De l’impro long format à 19h
Puis LOVE ME TENDER à 20h30 ou voir la rosée mouiller nos hibiscus
Des histoires d’amour, du drôle, du sensible, du vivant!!
Entrée libre
Réservation conseillée 07.83.92.02.72 .
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 83 92 02 72
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English :
On the program:
Long-form improv at 7pm, then LOVE ME TENDER at 8:30pm.
Funny, sensitive, lively love stories! Free admission; booking recommended
L’événement LOVE ME TENDER Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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