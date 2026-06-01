Fête du vélo, pumptrack de Florac, Florac Trois Rivières

Fête du vélo Samedi 6 juin, 09h30 pumptrack de Florac Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Sorties :

Apportez vélo, casque, snack, eau. Portez des vêtements appropriés à l’activité et à la météo. Les sorties sont annulées uniquement si grosse pluie. Les sorties sont animées par des particuliers bénévoles. Les enfants doivent donc rester sous la supervision de leurs parents et chaque participant est responsable de sa propre sécurité.

RDV à 9h30 au parking du château pour les 3 sorties.

– La légendaire dédramatisation du relief proposée par CartoCyclo revient. Montée sur le Causse Méjean tout en douceur et petite boucle sur le Causse. Oui, vous pouvez le faire ! À partir de 12 ans. Durée : environ 3h.

– 40km sur route pour les cyclistes équipés d’un vélo de route. Sortie vélo de route jusqu’à Rousses ; possibilité d’un demi-tour à Vébron. Durée : environ 2h30.

– Balade sur la voie verte pour les familles ou ceux qui veulent une sortie détente. Balade familiale tranquille sur la voie verte. Durée : environ 2h30. Amenez un petit goûter pour la pause.

Animations de l’après-midi

A partir de 14h au pumptrack et sur le parking du château

14h -17h30 : Viens rouler en musique sur le pumptrack avec les DJ Crick & Crocket

14h-15h : Échange/discussion sur le partage de la route et la sécurité du cycliste, animé par la Gendarmerie

14h-16h : Stand de décoration de vélo « Des paillettes pour ta bicyclette ! »

14h-16h30 : Atelier sur les bases de l’entretien de son vélo, pour enfants et adultes, et vente de vélos d’occasion pour enfants, animés par la Maison du Vélo

14h30-16h : Courses pour les tout petits et les plus grands sur le parking. Des lots à gagner. Inscription des enfants à partir de 14h, différentes catégories selon âge et type de vélo :

Catégorie draisienne : course à 15h30

Catégorie vélo à roulettes : course à 15h15

Catégorie petits vélos, jusqu’à 7 ans : course à 15h00

A partir de 7 ans : course de lenteur : courses à 14h30

16h : Défilé de vélos déguisés. Viens avec ton vélo déjà déguisé ou décoré sur le stand. Amène de quoi faire pouetpouet. Ouvert à tous (même sans décoration) !

16h30 : Goûter offert aux enfants par la mairie au pumptrack (au retour du défilé)

16h30 – 17h30 : « Café Vélo » sur les anecdotes lors de voyages à vélo, animé par Marc et Mallorie de Cartocyclo. Raconte nous ou viens juste écouter.

pumptrack de Florac Florac trois rivières Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

Cette édition sera encore riche en animations. La journée sera en deux parties. Le matin, des balades pour tous les publics. L’après-midi, des animations pour tous les goûts autour du pumptrack.