Montpellier

FÊTE DU THÉÂTRE TRANSMISSION

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Trois générations, un même héritage invisible.

Transmission suit une famille à travers trois générations, des années 1970 à aujourd’hui.

Nous révélons les résonances familiales forces, failles, silences et héritages, qui se transmettent au fil du temps et des générations.

Trois générations, un même héritage invisible.

Transmission suit une famille à travers trois générations, des années 1970 à aujourd’hui.

Nous révélons les résonances familiales forces, failles, silences et héritages, qui se transmettent au fil du temps et des générations.

Nous explorons les traces laissées par ceux qui nous ont précédés et la manière dont elles sculptent nos existences.

Durée 1h- À partir de 14 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Three generations, one invisible legacy.

Transmission follows a family through three generations, from the 1970s to the present day.

We reveal the family resonances: strengths, weaknesses, silences and legacies, passed down through time and generations.

L’événement FÊTE DU THÉÂTRE TRANSMISSION Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER