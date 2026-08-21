Fête du timbre Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

samedi 13 mars 2027 · Place De l'Hôtel de Ville · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Fête du timbre

Samedi 13 mars 2027 de 9h à 18h.

Dimanche 14 mars 2027 de 9h à 17h. Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 09:00:00

fin : 2027-03-14 17:00:00

Date(s) :

2027-03-13 2027-03-14

Manifestation nationale de philatélie dénommée Fête du Timbre 81e édition sur le thème Les comédiens et Saltimbanques

Exposition de cadres philatéliques sur différents thèmes commentés par les membres de l’association.

Point accueil jeunesse lié à la philatélie. .

Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 55 45 17 contact-appa13@orange.fr

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English :

National philatelic event called Fête du Timbre, 81st edition, with the theme Actors and Street Performers

L’événement Fête du timbre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence