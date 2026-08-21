Fête du timbre Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence
samedi 13 mars 2027 · Place De l'Hôtel de Ville · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Fête du timbre
Samedi 13 mars 2027 de 9h à 18h.
Dimanche 14 mars 2027 de 9h à 17h. Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 09:00:00
fin : 2027-03-14 17:00:00
Date(s) :
2027-03-13 2027-03-14
Manifestation nationale de philatélie dénommée Fête du Timbre 81e édition sur le thème Les comédiens et Saltimbanques
Exposition de cadres philatéliques sur différents thèmes commentés par les membres de l’association.
Point accueil jeunesse lié à la philatélie. .
Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 55 45 17 contact-appa13@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
National philatelic event called Fête du Timbre, 81st edition, with the theme Actors and Street Performers
L’événement Fête du timbre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Concert Viva Cuba Place D’ Albertas Aix-en-Provence 26 août 2026
- Concert Il est venu le temps des cathédrales Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence 26 août 2026
- Concert J.-S. Bach, l’éternel Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence 26 août 2026
- Exposition Musiques en Aix Hôtel de Boadès Aix-en-Provence 26 août 2026
- Concert Premier mariage inattendu Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence 26 août 2026