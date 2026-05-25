FÊTE DU VÉLO À FLORAC Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

FÊTE DU VÉLO À FLORAC

Parking du château Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-06 09:30:00

fin : 2027-06-06 17:30:00

Date(s) :

2027-06-06

Conviviale, festive et accessible à tous, cette journée met à l’honneur les mobilités douces et la pratique du vélo sous toutes ses formes. Balades à vélo pour tous niveaux, ateliers de décoration de vélos, courses pour enfants et draisiennes, défilé de vélos déguisés, café vélo, rencontres autour du voyage à vélo, animations musicales et des activités autour de la sécurité à vélo…

Comme chaque année, Florac Trois Rivières célèbre le vélo à l’occasion d’une journée conviviale, festive et accessible à tous.

Organisée par la mairie de Florac Trois Rivières et le PETR Sud Lozère, dans le cadre de l’opération nationale Mai à vélo , cette journée met à l’honneur les mobilités douces et la pratique du vélo sous toutes ses formes.

Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter d’animations variées balades à vélo pour tous niveaux, ateliers de décoration de vélos, courses pour enfants et draisiennes, défilé de vélos déguisés, café vélo, rencontres autour du voyage à vélo, sans oublier des animations musicales et des activités autour de la sécurité à vélo. Une vente de vélos enfants d’occasion est également proposée.

Les départs des balades sont prévus à partir de 9h30 et les animations se déroulent de 14h00 à 17h30.

Programme complet disponible sur le site de la mairie de Florac Trois Rivières.

Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, et de (re)découvrir la petite reine dans une ambiance chaleureuse au cœur des Cévennes. .

Parking du château Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 33

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English :

Friendly, festive and accessible to all, this day celebrates soft mobility and cycling in all its forms. Bike rides for all levels, bike-decorating workshops, children?s races and draisiennes, fancy-dress bike parades, bike cafés, bike travel meetings, musical entertainment and bike safety activities…

L’événement FÊTE DU VÉLO À FLORAC Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes