Blainville-sur-l’Eau

Fête du vélo

rue de la filature Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Pour la quatrième année consécutive, la Fête du Vélo vous accueillera le dimanche 14 juin, rue de la Filature, de 10h à 18h.

Au programme bourse aux vélos (dépôt des vélos entre 12h30 et 14h), balade en ville à 14h30, concours de vélos déguisés à 16h

Et tout l’après-midi: parcours gymkhana, parcours sécurité routière, mini-contrôle technique des vélos avec le FEP de Mont-Sur-Meurthe, parcours VTT sur l’Entre-Deux-Eaux encadré par le FEP, atelier prévention avec la gendarmerie, les Vélos Fous de l’association Dynamo… Entrée libre.Tout public

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rue de la filature Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 70 05 mairie@blainvillesurleau.fr

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English :

For the fourth year running, the Fête du Vélo will welcome you on Sunday June 14, rue de la Filature, from 10am to 6pm.

On the program: bike exchange (bike drop-off between 12.30 and 2pm), city tour at 2.30pm, fancy dress bike contest at 4pm

And all afternoon: gymkhana course, road safety course, mini-bike technical inspection with the FEP of Mont-Sur-Meurthe, mountain bike course on the Entre-Deux-Eaux supervised by the FEP, prevention workshop with the gendarmerie, Vélos Fous from the Dynamo association? Free admission.

L’événement Fête du vélo Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS